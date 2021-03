Comovente homenagem de António Areia a Alfredo Quintana: «A tua força fez-se sentir»

António Areia fez uma emocionada homenagem a Alfredo Quintana, depois do apuramento da Seleção Nacional de andebol para os Jogos Olímpicos de Tóquio. O internacional português partilhou uma foto onde surge sentado no chão, dentro da área, a olhar para a camisola do falecido guarda-redes e escreveu: "Meu irmão obrigado por isto! Estiveste connosco de início ao fim, a tua força fez-se sentir de uma forma inexplicável. Não só por ti, mas contigo sempre, para sempre, AQ1."