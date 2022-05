Comovente: Steven Vitória acarinha filha em lágrimas após descida do Moreirense

O Chaves garantiu a 18.ª e última vaga na Liga 2022/23, mesmo perdendo com o Moreirense por 1-0 , na segunda mão do 'playoff' de acesso ao escalão principal. Em Moreira de Cónegos, Paulinho marcou, aos 25 minutos, o golo da equipa da casa, que não foi suficiente para superar a formação transmontana, que trazia uma vantagem de 2-0 da primeira mão, disputada em Chaves. No final houve festa por parte dos flavienses e choro entre os cónegos. Uma das imagens marcantes do final do jogo foi quando Steven Vitória acarinhou a filha que estava em lágrimas.