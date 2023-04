Confusão após o apito final do Boavista-V. Guimarães

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





O apito final de António Nobre propiciou uma explosão de adrenalina nos axadrezados, mas também abriu espaço para uma azeda troca de palavras entre vários jogadores após o gesto provocador de Abascal para a bancada vitóriana, que levou Lameiras tirar satisfações. Frenesim suficiente para gerar grande confusão no relvado, que acabou por ficar sanada segundos depois com a pronta intervenção dos elementos técnicos das duas equipas a colocar água na fervura dos jogadores mais nervosos. O incidente, contudo, não passou incómule, já que o árbitro puniu Abascal e Bruno Gaspar com o cartão vermelho. [Imagens: Movephoto]