O jogo que este domingo colocou frente a frente o Estrela da Amadora e o Mafra, na Reboleira, ficou marcado por uma confusão, que envolveu Mamadu Candé com o banco do Mafra e ainda Sérgio Conceição (o filho) com Pedro Barcelos. André Geraldes, o presidente da SAD do Estrela da Amadora, desceu da tribuna presidencial para pedir calma aos jogadores.