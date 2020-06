Confusão no jogo do Arsenal: Bernd Leno sai de maca e vira-se contra jogador do Brighton que o lesionou

No jogo entre o Brighton e o Arsenal, Bernd Leno, guarda-redes alemão dos Gunners, e Neal Maupay, avançado do Brighton, chocaram num lance que já estava controlado pelo guardião. A entrada foi dura e Leno pediu, de imediato, assistência médica. O guarda-redes acabou por ter de sair do campo, sendo substituído, mas ao abandonar o relvado, já na maca, apontou o dedo ao jogador adversário, culpando-o pela situação.

