Confusão no Marítimo B-Canelas: as expulsões que geraram a fúria de Fernando Madureira

O jogo entre o Marítimo B e o Canelas, da fase de acesso à futura Liga 3, ficou marcado pelos fortes protestos dos visitantes para com o árbitro João Matos, de Viana do Castelo. A equipa de Gaia perdeu por 4-3 e Fernando Madureira, que não constou da ficha de jogo mas viu a partida da bancada do Estádio da Imaculada Conceição, não calou a revolta quando o árbitro apitou para o final.



"Vou tratar dele, esta m*** é uma vergonha. Olha para mim, ó artista. Hoje roubaste-me, és um ladrão", disparou o também líder da claque Super Dragões, como se pode ouvir num vídeo da RTP-Madeira, onde afirmou ainda: "Foste para Viana para subir, mas vais descer outra vez".



O juiz João Matos, que saiu de campo sob proteção policial, expulsou 4 elementos do Canelas: o jogador André Salvador, um dirigente e dois elementos da equipa técnica que estavam sentados no banco de suplentes.



(Fotos: Hélder Santos)