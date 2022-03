Conheça a Al Rihla, a bola oficial do Mundial'2022

A FIFA apresentou esta quarta-feira a Al Rihla ('A jornada'), a bola oficial do Mundial'2022, inspirada na cultura, arquitetura, nos barcos icónicos e na bandeira do Qatar. Esta é a 14.ª bola consecutiva criada pela Adidas para a competição e, segundo o comunicado oficial, é o modelo mais rápido - em trajetória no ar - que já foi criado. "A jornada da Al Rihla à volta do Mundo vai representar o alcance incrível do Mundial e dar aos adeptos uma oportunidade única de interagirem com o evento até ao grande momento do pontapé de saída", afirmou Jean-François Pathy, diretor de marketing da FIFA.