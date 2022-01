Conheça a modelo portuguesa que é namorada de Lando Norris

É oficial! Lando Norris tornou esta terça-feira público o seu relacionamento com Luisinha Barosa Oliveira, modelo portuguesa agenciada pela 'Central Models' e irmã da atriz Beatriz Barosa. O piloto britânico de Fórmula 1, terceiro classificado no último Mundial, partilhou algumas fotos com a modelo portuguesa no Dubai, com a legenda: "O meu raio de sol". [Imagens: Luisinha Barosa Oliveira / Instagram]