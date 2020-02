Conheça as camisolas dos 26 clubes que vão disputar a 25.ª edição da MLS

A 25.ª edição da liga norte-americana de futebol (MLS) começa no final deste mês de fevereiro e conta com duas novas equipas: o Nashville e o Inter Miami. Num evento realizado em Nova Iorque a Adidas divulgou as camisolas dos 26 clubes participantes (13 em cada Conferência) para assinalar as 'bodas de prata' da competição e o grande destaque vai para a presença das três emblemáticas faixas da marca no ombro direito das camisolas. [Fotos: Getty Images e Direitos Reservados]