Conheça os 32 notáveis que deixaram uma mensagem aos jogadores do Sporting

Um grupo de 32 adeptos notáveis do Sporting, num lote do qual se destacam nomes como Paulo Portas, Pedro Santana Lopes, Francisco Soares dos Santos ou Carmona Rodrigues, assina uma carta aberta aos jogadores do Sporting, a um dia destes disputarem a final da Taça de Portugal, na qual deixam um "um apelo ao coração, ao amor ao clube, à responsabilidade e sobretudo ao reconhecimento e respeito para com os mais de três milhões de adeptos do Sporting Clube de Portugal espalhados pelos quatro cantos do mundo".