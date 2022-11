Conheça os cantos à casa do ‘quartel-general’ de Portugal no qatar

Este conteúdo é exclusivo para assinantes Record Premium Assine Já Se já é assinante faça login

Localizado a 30 quilómetros de Doha, na cidadela de Shahaniya, guardado pelo segundo maior quartel da Guarda Real Qatari e bem no centro de uma inóspita reserva ecológica, fica a Herdade Al Samriya, a base da Seleção Nacional para o Mundial. As quinze moradias variam entre 100 e 250 metros quadrados e são de tipologia T2 e T3. As que estão destinadas aos altos quadros da Federação Portuguesa de Futebol e seus convidados VIP têm piscina e terraço privado e todos os luxos possíveis e imaginários. Para que se tenha noção, as moradias em questão estão a ser colocadas em sites da especialidade a 1.400 euros por noite (apenas a estadia!), portanto não é acessível a todas as carteiras, mesmo que locais.