Arrancou esta terça-feira a 2.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões e os dois jogos do dia apresentam cenários bem distintos por culpa do coronavírus. Se na Alemanha o Leipzig-Tottenham conta com estádio cheio, em Espanha o Valencia-Atalanta está a decorrer sem adeptos nas bancadas. [Imagens: Reuters]