O Estádio do Dragão prepara-se para voltar a ter adeptos nas bancadas, na receção ao Olympiacos, na terça-feira. O entusiasmo é muito e, por isso, a procura de bilhetes tem sido elevada. A Direção-Geral da Saúde autorizou a ocupação de 7,5% da lotação total do Estádio do Dragão - 3750 espectadores.