Corrida em Braga aos bilhetes para a final da Taça: até Víctor Gómez foi comprar...

Víctor Gómez foi uma das muitas pessoas que se juntaram às filas esta terça-feira para comprar bilhetes para a final da Taça de Portugal com o FC Porto (dia 4 de junho, às 17H15). Além do lateral-direito do Sp. Braga - que levou ingressos para a família -, também Berna, da equipa B, esteve na fila. Recorde-se que os minhotos colocaram hoje os bilhetes à venda ( tal como os dragões ) nas lojas oficiais do clube, venda exclusiva ainda para detentores de Lugar Anual