Corrida no Dragão aos bilhetes para o clássico com o Benfica

O FC Porto colocou esta quinta-feira à venda, na Loja do Associado do Estádio do Dragão, os bilhetes para o jogo frente ao Benfica, agendado para o dia 7 de maio, às 18 horas, no Estádio da Luz. Cada ingresso custa 31 euros e só está à disposição de sócios detentores de Bilhete de Época. Cada pessoa poderá adquirir dois bilhetes mediante a apresentação de dois cartões de sócio com o respetivo Bilhete de Época.