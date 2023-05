Como já é habitual, uma corrida de Fórmula 1 nos Estados Unidos é sinónimo de presença de várias personalidades famosas.



As primeiras imagens que nos chegam desde o Autódromo Internacional de Miami mostram-nos famosos de várias áreas distintas: os músicos Maluma, Will I Am e IDK, a atriz Queen Latifah e os jogadores de NFL CeeDee Lamb, Dak Prescott e Patrick Mahomes são algumas das figuras que marcam presença no evento. [Imagens: Reuters e Action Images]