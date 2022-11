Corrida Sporting: Frederico Varandas na festa leonina

A Corrida Sporting regressou este domingo às estradas, depois do interregno devido à pandemia. Cerca de 5 mil pessoas marcaram presença na prova leonina, que teve a partida e chegada no Estádio José Alvalade, e que contou com figuras bem conhecidas do público leonino. O presidente Frederico Varandas esteve presente, deu a partida para a Corrida Jubas e acompanhou o seu jovem filho até cortar a meta no relvado de Alvalade. [Fotos: Pedro Catario/