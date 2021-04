'Corridinha' de Zarco, tudo atrás de Márquez e Miguel Oliveira em foco: os bastidores do primeiro dia em Portimão

O Autódromo Internacional do Algarve recebeu esta quinta-feira as primeiras atividades relacionadas com o Grande Prémio de Portugal, com o grande destaque a ser mesmo Marc Márquez, espanhol que regressa às provas após um ano de ausência. Com alguma ameaça de chuva, os pilotos já se ambientaram ao traçado de Portimão, com Zarco até a aproveitar para sentir o asfalto... de sapatilhas. (fotos: Paulo Calado)