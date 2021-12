Covid-19 dá 'dor de cabeça' a Ancelotti: os sete 'miúdos' que vai levar para o jogo em Bilbau

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





A Covid-19 está a fazer mossa no Real Madrid que, com oito jogadores infetados, o possível positivo de Alaba, o castigo de Casemiro e ausência de Ceballos, vai ter de recorrer à 'cantera' para completar a lista de jogadores para o último encontro deste ano civil, diante do Athletic Bilbao amanhã. Assim sendo, vão ser sete os 'miúdos' que Ancelotti vai levar para a visita ao San Mamés, entre eles dois guarda-redes (Toni Fuidias e Diego Piñeiro). [Crédito: Twitter]