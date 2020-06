Covid-19 não trava entrega da Bota de Ouro: assim está a tabela dos maiores goleadores da Europa

A paragem competitiva de quase três meses deixou o mundo do futebol de pernas para o ar e num cenário bem longe do normal, mas a pouco e pouco as várias entidades esforçam-se para tentar recuperar um pouco daquilo que era o futebol pré-Covid. E se há campeões que seguem em dúvida ou outros que foram atribuídos de forma antecipada, também a questão dos prémios individuais, nomeadamente o 'The Best' ou a Bola de Ouro, ainda é uma incógnita. Ora, o que se sabe desde já é que, apesar dos percalços, haverá Bota de Ouro, o prémio que ano após ano distingue o melhor marcador das ligas europeias.



Em termos individuais a Bota de Ouro da UEFA, que premeia o melhor marcador do continente, é sempre um dos troféus individuais mais desejados num ranking elaborado com base no número de golos de um jogador multiplicado pelo coeficiente (1; 1,5 ou 2) da liga em que o mesmo atua. Veja como está a tabela, a poucos dias do retorno de vários campeonatos, incluíndo o italiano e espanhol. [Imagens: Reuters, Lusa/EPA, Lusa e Getty Images].