Covid-19 'trama' vida a apresentadora espanhola: traição e despedimento

Em abril, durante o confinamento por causa do Covid-19, Marta Lopez descobriu que estava a ser traída pelo namorado, o jornalista espanhol Alfonso Merlos, quando este participava numa videochamada em direto no Youtube e se viu uma rapariga em lingerie a aparecer na sala. Agora, um novo caso, mas desta vez é Marta lopez a principal protagonista. A apresentadora espanhola está infetada com o novo coronavírus mas não ficou em isolamento, uma atitude reprovada pela emissora Mediaset España, que já informou ter despedido Marta Lopez.