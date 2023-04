Craig Breen lembrado no Rali da Croácia: Neuville e Lappi pilotam carro com decoração especial

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





A Hyundai vai prestar uma homenagem ao piloto irlandês Craig Breen, que morreu na semana passada, aos 33 anos, na sequência de um acidente durante os testes de ensaio para o Rali da Croácia, que se inicia sexta-feira. Os companheiros de equipa Thierry Neuville e Esapekka Lappi vão pilotar no Rali da Croácia um carro que presta tributo a Breen, tanto nas cores como nas mensagens. Outras marcas, como a Ford e a Toyota, associaram-se à homenagem. Refira-se também que o WRC, em colaboração com a FIA, decidiu retirar o 42, o número de competição do irlandês.