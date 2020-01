Arganil foi no último fim de semana palco de um verdadeiro encontro da elite do trail nacional, com mais de mil atletas a juntarem-se para mais uma edição do Desafio Picos do Açor. Com três distâncias competitivas no programa, a prova de Arganil foi pautada pela competitividade intensa, mas também pelo ambiente típico do trail, com bastante camaradagem e também imagens para mais tarde recordar.



No que ao plano competitivo diz respeito, Santiago Mezquita e Inês João venceram a prova principal, os 32 quilómetros, ao passo que os 18k foram ganhos por Jaime Santamaria e Ester Alves. Já os 10 quilómetros, a distância mais curta, foi vencida por Pedro pontes e Sandrina Marques.



(Fotos: Matias Novo e Miro Cerqueira)