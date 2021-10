Craques ou eternas promessas? O que acontece aos vencedores do prémio Golden Boy

O prémio de melhor futebolista sub-21 a jogar na Europa será anunciado em breve. O galardão instituído pelo jornal italiano 'TuttoSport' é um dos mais esperados do ano e a lista de nomeados está cada vez mais curta. Entre os 20 que sobram, está o português. A pouco tempo da entrega do prémio referente ao último ano, relembramos a lista de todos os jogadores que venceram este prémio, desde a sua criação em 2003, e o seu percurso depois disso. [Créditos: Reuters, Lusa, Associated Press, Twitter/MarioGotze, EPA, Vitor Chí]