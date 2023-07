Craques são sempre craques: 'show' na Nazaré no arranque da Liga Portugal Legends

O Estádio do Viveiro 'Jordan Santos', na Nazaré, recebeu este sábado o arranque do circuito Liga Portugal Legends, com participação de antigas glórias de 9 clubes: Benfica, FC Porto, Sporting, Sp. Braga, V. Guimarães, Arouca, E. Amadora, Farense e U. Leiria. Os craques colocaram em prática a expressão "quem sabe nunca esquece" e proporcionaram momentos de belos espetáculo dentro e fora das quatro linhas. Domingo realizam-se as meias-finais, a final, o jogo de atribuição dos 3.º e 4.º lugares e ainda uma partida de caráter solidário. Veja nesta fotogaleria algumas das imagens que marcaram o primeiro dia da prova. [Fotos: Carlos Barroso]