O plantel principal do Sporting realiza este sábado u m treino solidário no Estádio José Alvalade . Os jogadores subiram ao relvado de mãos dadas com 35 crianças e sob o olhar atento de milhares de adeptos nas bancadas [Imagens Sporting TV]

Crianças no relvado e centenas nas bancadas: as melhores imagens do treino solidário do Sporting em Alvalade