Cristiano Ronaldo à descoberta na Madeira "na melhor companhia"

Viagens, treinos e jogos. A vida de um jogador de futebol muitas vezes impossibilita-os de passar tempo de qualidade com a família. Ciente disso, Cristiano Ronaldo aproveita o tempo de isolamento social na Madeira para fazer atividades com os seus ente queridos. Este sábado, o avançado da Juventus andou 'à descoberta' no arquipélago que o viu crescer na companhia de Cristianinho. O momento foi posteriormente partilhado no Instagram do internacional português. [Imagens: Instagram /Cristiano]