Após a vitória diante do Gana, Cristiano Ronaldo partilhou nas redes sociais uma série de fotos do triunfo da Seleção, uma delas abraçado a Bruno Fernandes. Além desta imagem, CR7 partilhou ainda uma outra dos festejos do seu golo, uma com João Félix, isto para lá do momento da entrada no relvado e um agradecimento final com um "Obrigado".