Cristiano Ronaldo igualou Ali Daei no topo dos melhores marcadores da história por seleções. O avançado português chegou, na quarta-feira, aos 109 golos pela equipa das quinas, ao marcar por duas vezes diante da França. Será uma questão de tempo para CR7 isolar-se na liderança e até pode acontecer já no domingo diante da Bélgica, nos 'oitavos' do Euro'2020.