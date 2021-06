Cristiano Ronaldo contou com apoio especial nas bancadas de Budapeste

Cristino Ronaldo esteve em grande plano no empate de Portugal com a França (2-2). O capitão da Seleção Nacional bisou e igualou o recorde de Ali Daei ao chegar aos 109 golos com a camisola das quinas. Nas bancadas do Puskás Arena estiveram a namorada, Georgina Rodríguez, o filho mais velho, Cristianinho e alguns amigos, nomeadamente Miguel Paixão. [Fotos: Instagram Georgina Rodríguez]