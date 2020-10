A Seleção Nacional fez esta manhã o habitual passeio de ativação em dia de jogo e Cristiano Ronaldo não deixou de dar uma olhadela ao futuro das quinas, espreitando o treino dos Sub-20 que decorria na Cidade do Futebol. Portugal defronta Espanha esta quarta-feira, no Estádio de Alvalade (19H45), em jogo particular [Fotos Diogo Pinto/FPF]