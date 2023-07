Cristiano Ronaldo e companhia vestiram equipamento da Seleção feminina numa manifestação de apoio

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou esta sexta-feira, momentos antes de a Seleção feminina entrar em campo diante da Ucrânia, no Estádio do Bessa (20:45), para o último jogo de preparação antes da participação inédita no Mundial, fotografias de alguns dos jogadores da Seleção masculina vestidos com o equipamento exclusivo das nossas 'Navegadoras'. Rúben Dias, António Silva, Cristiano Ronaldo, Raphäel Guerreiro, Danilo Pereira, João Felix e Diogo Costa foram os jogadores que homenagearam as internacionais lusas. Estas imagens vieram a público esta sexta-feira, mas não foram tiradas hoje, uma vez que os jogadores já não se encontram em concentração com a Seleção Nacional.