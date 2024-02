Cristiano Ronaldo e Luís Castro nas celebrações do dia da fundação do estado saudita do Al Nassr

Cristiano Ronaldo e Luís Castro marcaram esta quinta-feira presença nas celebrações do dia da fundação do estado saudita do Al Nassr. A dupla portuguesa posou com um falcão para as fotografias que foram entretanto partilhadas nas redes sociais do clube de Riade. Recorde-se que o Al Hilal de Jorge Jesus e Rúben Neves também já tinham celebrado este dia, que é oficialmente celebrado apenas hoje, dia 22 de fevereiro. [Imagens: Al Nassr]