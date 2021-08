Cristiano Ronaldo foi considerado pelo site SportsPro's 50MM como a sexta personalidade do desporto mais influente do Mundo, numa lista liderada pela ginasta Simone Biles e que conta com vários nomes algo surpreendentes. A lista, refira-se, já leva mais de dez anos de atualizações anuais e é feita baseada num modelo estatístico, tendo em conta cinco parâmetros nas redes sociais, desde a frequência de atualização, ao alcance e também a demografia. No ano passado o líder da lista foi Leo Messi, que este ano nem entra no top-10...