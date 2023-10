Cristiano Ronaldo e Tomás Appleton trocaram camisolas

Cristiano Ronaldo e Tomás Appleton, capitães das seleções de futebol masculino e de râguebi de Portugal, trocaram esta sexta-feira as respetivas camisolas à margem do jogo entre a equipa das quinas e a Eslováquia, que confirmou o apuramento português para a fase final do Campeonato da Europa de futebol do próximo ano. O encontro, que se realizou no Estádio do Dragão, contou ainda com uma homenagem aos Lobos que honraram as cores lusitanas no Mundial de râguebi de França, onde alcançaram a primeira vitória de sempre de Portugal na competição. [Imagens: FPF]