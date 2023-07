Cristiano Ronaldo em apuros? Craque 'apanhado' a utilizar caneleiras da Adidas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





À primeira vista, o facto de Cristiano Ronaldo ter utilizado caneleiras da marca alemã Adidas diante do Celta de Vigo não teria qualquer problema, não fosse o facto do avançado português estar contratualmente ligado à Nike, num contrato milionário que dura já desde 2003. Nas redes sociais foram várias as partilhas a dar conta deste facto, que a confirmar-se (e não tendo sido autorizado) poderá deixar CR7 em apuros... (fotos: Getty Images)