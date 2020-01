Cristiano Ronaldo dá nas vistas por onde passa e, esta segunda-feira, no jantar de Natal da Juventus, não foi exceção. O internacional português compareceu no evento dos bianconeri com um fato vistoso acompanhado de uma pulseira no pulso. Maurizio Sarri, treinador da equipa, Chiellini e Andrea Agnelli, presidente da 'Vecchia Signora', também estiveram presentes. [Imagens: Juventus]