Cristiano Ronaldo continua em grande e esta noite, com os dois golos marcados diante da Lazio, chegou aos 30 e assumiu a liderança dos melhores marcadores da Serie A (em igualdade com Ciro Immobile). Com quatro jogos pela frente, CR7 'só' precisa de marcar um golo por jornada para apanhar Robert Lewandowski no topo. Assim estão as contas! [Imagens: Reuters, Lusa/EPA, Lusa e Getty Images].