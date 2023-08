Cristiano Ronaldo estreou-se há 20 anos pelo Man. United: ainda se lembra de quem jogou nessa partida?

Cumpre-se esta quarta-feira o 20.º aniversário do dia que mudou para sempre a vida de Cristiano Ronaldo e marcou o início de uma era no futebol mundial. Foi nesta data, em 2003, que o avançado português, então com 18 anos, se estreou pelo Manchester United, numa partida diante do Bolton na qual foi lançado na segunda metade. Ainda se lembra de quem jogou nessa partida do lado dos red devils?