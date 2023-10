Cristiano Ronaldo fatura quase o dobro de Messi: Forbes revela os 11 futebolistas mais bem pagos em 2023

A revista Forbes divulgou esta sexta-feira a lista dos 11 futebolistas mais bem pagos do mundo em 2023, onde Cristiano Ronaldo surge novamente no topo deste restrito lote de atletas, depois de Kylian Mbappé ter conquistado esse 'posto' no último ano. Estima-se que o craque português ganhe anualmente 200 milhões de dólares (190 milhões de euros) com as suas prestações em campo (golos, assistências, prémios individuais e/ou coletivos) e ainda pelo que consegue fora dele, através de patrocínios de algumas marcas ou até de acordos comerciais.



No que toca aos ganhos do português no que diz respeito aos seus direitos de imagem, estima-se que Cristiano Ronaldo receba cerca de 60 milhões de dólares por ano (cerca de 57 milhões de euros). No total, CR7 recebe perto de 250 milhões de euros, 247 para sermos mais precisos.



Atrás do craque luso surge Lionel Messi, que trocou o PSG pelo Inter Miami. Segundo a Forbes, o argentino recebe anualmente cerca de 129 milhões de euros, quase metade do que aufere Cristiano Ronaldo.



O top-3 fica fechado com Neymar Jr, brasileiro que também abandonou o PSG mas para ingressar no Al Hilal de Jorge Jesus. De acordo com esta lista, o capitão da seleção brasileira aufere por ano à volta de 106 milhões de euros.



De referir que nos últimos 10 anos, Cristiano Ronaldo foi por seis vezes o futebolista mais bem pago do mundo (2014, 2015, 2016, 2017, 2021 e 2023). Os dois jogadores que conseguiram tirar o português do topo foram Lionel Messi, que entre 2018 e 2020, foi consecutivamente o futebolista mais bem pago do mundo, e o Kylian Mbappé, que no último ano 'arrumou' com a concorrência feroz do argentino e do português.



