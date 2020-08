Cristiano Ronaldo no pódio e prémio inédito para Immobile: assim ficou a Bota de Ouro

As contas da Bota de Ouro, símbolo de melhor marcador nos campeonatos europeus, estão fechadas e o prémio relativo à época 2019/2020 fica, pela primeira vez, nas mãos do italiano Ciro Immobile. É verdade que a luta se manteve até às derradeiras jornadas, mas o avançado da Lazio acabou por superar toda a concorrência, com o polaco Robert Lewandowski (2.º) e o português Cristiano Ronaldo (3.º) a completarem o pódio. [Imagens: Reuters, Lusa/EPA e Action Images]