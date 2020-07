Cristiano Ronaldo oferece camisolas autografadas aos médicos cubanos que combateram a Covid-19 em Itália

Depois de uma longa missão de três meses em Itália, um grupo de médicos cubanos recebeu esta quarta-feira uma prenda muito especial oferecida por Cristiano Ronaldo e a Juventus, como forma de agradecimento pelo seu trabalho no combate à pandemia de Covid-19. 38 camisolas da Vecchia Signora autografadas pelo craque português, uma para um dos elementos da equipa cubana, segundo revelou a imprensa daquele país do centro americano.



De acordo com o portal 'Cubasí', esta oferta surgiu por iniciativa da organização voluntária Ilham, encarregue de acompanhar os cubanos em solo italiano, tendo CR7 e a Juventus prontamente acedido ao pedido, já que esta oferta era vista como "especial para os médicos e enfermeiros cubanos que estavam em Turim".



Ao longo da sua estadia em solo italiano, os médicos cubanos trataram mais de 300 mil doentes de Covid-19, tendo para lá desse trabalho desenvolvido uma relação de cooperação que tem sido destacada no seio das equipas de saúde transalpinas.