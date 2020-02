Já na reta final do Lyon-Juventus ( 1-0 ), Cristiano Ronaldo, após uma grande impulsão, ficou por cima de Marçal e acabou por acertar involuntariamente com o cotovelo na cabeça do antigo lateral do Benfiquista, que ficou estendido no chão. CR7 não gostou e pediu-lhe para se levantar, o que gerou revolta entre os restantes futebolistas dos franceses, que logo pediram explicações ao craque da Juve. Este deixou claro que achava ridículos os protestos. [Frames: Eleven Sports/TVI]