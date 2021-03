Tal como em 2019, Cristiano Ronaldo encerrou o último ano entre as três personalidades mais bem pagas do Instagram. Em dados divulgados pela 'Hopper HQ', é possível ver que, apesar de ter diminuído o valor que auferia em 2019, o português continua no top-3 dos mais bem pagos, recebendo, em média, 758 mil euros por cada publicação naquela rede social. Veja aqui quem surge à frente do craque português e quais são os outros desportistas que surgem no ranking.