Cristiano Ronaldo 'reforçou' coleção de camisolas com dupla troca frente à França

O jogo com a França foi de vários reencontros, com Cristiano Ronaldo e Pepe à cabeça por terem do outro lado do relvado dois jogadores com os quais partilharam balneário. CR7 foi precisamente um dos que aproveitou da melhor forma o 'stock' de camisolas, já que fez uma troca ao intervalo (com Benzema) e depois do final da partida (com Mbappé). Benzema também levou duas camisolas para casa, já que para lá da de CR7 ainda trocou com Pepe. Isto depois de uma partida na qual não escondeu a boa relação que mantém com os dois portugueses. (Fotos: EPA, Getty Images e Reuters)