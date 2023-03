Cristiano Ronaldo regressa a Portugal e até Evra sente "o foco"

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Cristiano Ronaldo partilhou esta segunda-feira nas redes sociais uma foto na Cidade do Futebol, assinalando o seu regresso a Portugal, e Patrice Evra, antigo companheiro de CR7 no Manchester United, disse estar a sentir "o foco". O avançado do Al Nassr, capitão da Seleção Nacional, foi convocado por Roberto Martínez para os próximos compromissos de Portugal. A equipa das quinas treina já esta tarde.