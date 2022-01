Cristiano Ronaldo surpreende Georgina: as imagens da festa de aniversário no Dubai

De férias no Dubai com Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez celebrou quinta-feira 28 anos. O craque português não fez por menos e mandou projetar a imagem da namorada no Burj Khalifa, o edifício mais alto do Mundo, para celebrar o seu aniversário e também para promover a estreia do documentário ‘Soy Georgina’ na Netflix [Fotos: Instagram Georgina]