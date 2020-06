Chegou ao fim da Bundesliga e está na hora de fazer um balanço no que à Bota de Ouro diz respeito. Com tudo jogado na Alemanha, Robert Lewandowski é o líder, com uma larga vantagem sobre os mais diretos concorrentes, nomeadamente Ciro Immobile ou Cristiano Ronaldo. Essa vantagem chegará para manter o estatuto de melhor marcador? [Imagens: Reuters, Lusa/EPA, Lusa e Getty Images].