Diante do Torino, Cristiano Ronaldo cumpriu o quarto jogo consecutivo a marcar e manteve-se bem vivo na perseguição aos três jogadores que estão à sua frente na corrida pela Bota de Ouro. Como Robert Lewandowski e Timo Werner já sem possibilidade de marcar mais do que os 34 e 28 golos que têm, CR7 sabe que precisa 'apenas' de marcar nove golos nos oito jogos que restam. Ainda assim, há que ter em atenção Ciro Immobile... ou Messi. Assim estão as contas! [Imagens: Reuters, Lusa/EPA, Lusa e Getty Images].