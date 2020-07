Nem tudo foi mau na noite desta terça-feira para Cristiano Ronaldo. Apesar da derrota da Juventus diante do AC Milan, o avançado português marcou pelo quinto jogo consecutivo e voltou a ganhar terreno na luta pela Bota de Ouro. Contas feitas, e como Robert Lewandowski e Timo Werner já não têm possibilidade de marcar mais do que os 34 e 28 golos que têm, CR7 sabe que precisa 'apenas' de marcar oito golos nos sete jogos que restam. Ainda assim, há que ter em atenção Ciro Immobile... ou Messi. Assim estão as contas! [Imagens: Reuters, Lusa/EPA, Lusa e Getty Images].